POL-MFR: (1044) Versammlungsgeschehen am Montag (29.08.2022) in Nürnberg - Verkehrshinweise

Altdorf bei Nürnberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 17:00 Uhr wurde am Donnerstag (25.08.2022) in eine Wohnung in Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter drangen in Abwesenheit der Bewohner in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leibnitzstraße/Ecke Albert-Schweitzer-Straße ein. Teile des Mobiliars wurden durchsucht ...

