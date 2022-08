POL-MFR: (932) Überfall auf offener Straße misslang - Täter flüchtig

Ansbach (ots) - Am Sonntagmittag (31.07.2022) geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Gunzenhausen in Brand. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 13:10 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße mitgeteilt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand auf einem Balkon im 1. OG lokalisieren. Die Flammen ...

mehr