Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (907) Schmierereien im Nürnberger Süden

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (22.07.2022) bis Montag (25.07.2022) beschmierten Unbekannte ein Bürogebäude der Bundeswehr und die Kongresshalle mit politischen Parolen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum schmierten Unbekannte ein Hakenkreuz und weitere politische Parolen in pinker und roter Farbe im Bereich eines Tores der Kongresshalle in der Bayernstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Weitere politische Schmierereien in roter Farbe brachten ebenfalls Unbekannte an einer Wand eines Bürogebäudes der Bundeswehr in der Allersberger Straße an. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell