POL-MFR: (860) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 18.07.2022 - Verkehrslagemeldung

Neustadt a.d.Aisch (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden (15.07.2022) ereignete sich ein Brand in einer Wohnung in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Eine 55-jährige Frau verstarb noch vor Ort an den Folgen des Brandgeschehens. Gegen 03:30 Uhr meldeten Anwohner Feuer aus einer Wohnung in der Kirchstraße im Gemeindeteil Schauerheim. Den Einsatzkräften der alarmierten Feuerwehr ...

mehr