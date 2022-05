POL-MFR: (685) Kind bei Verkehrsunfall in Nürnberg-Gibitzenhof verletzt

Hersbruck (ots) - Im Zeitraum von Freitag (27.05.2022) bis Sonntagnachmittag (29.05.2022) brachen Unbekannte in zwei Schulen in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Freitag, 00:00 Uhr bis Sonntag, 13:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu der Grete-Schickedanz-Schule bzw. in das Sonderpädagogische ...

