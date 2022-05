POL-MFR: (624) Kelleraufbruch in Fürth - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In einem Internetcafé in der Nürnberger Innenstadt eskalierte am Dienstag (17.05.2022) der Streit zwischen einem Mitarbeiter und einem Kunden. Nachdem diese unter anderem mit einem Tischbein aufeinander einschlugen, ermittelt die Polizei gegen die beiden Kontrahenten wegen gefährlicher ...

mehr