POL-MFR: (413) Mehrere Autokennzeichen entwendet - Zeugenaufruf

Ansbach / Rothenburg o.d. Tauber (ots) - Am Freitagabend (25.03.2022) gerieten aus noch nicht geklärter Ursache zwei Autos im Landkreis Ansbach in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 20:30 Uhr meldete der Eigentümer eines VW Up den Brand seines Fahrzeuges im Colmberger Ortsteil Poppenbach. Das Fahrzeug war in der Garage des Anwesens geparkt und stand bereits in Vollbrand. Die alarmierten ...

