POL-MFR: (206) Zeugenaufruf nach zwei Einbrüchen

Hilpoltstein (ots)

Am gestrigen Samstag (12.02.2022) brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft im Stadtgebiet ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 19:15 Uhr drangen der oder die unbekannten Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Haus in der Kettelerstraße ein und durchwühlten alle Räume. Mit erbeuteten Laptops und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Täter unerkannt.

Auch in ein weiteres freistehendes Einfamilienhaus in unmittelbarer Nachbarschaft waren Unbekannte eingebrochen. Zwischen 17:40 Uhr und 19:50 Uhr hatten die Täter auch in der Herzog-Stephan-Straße eine Terrassentür aufgehebelt und aus den Innenräumen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

