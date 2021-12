Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1753) Reifendiebe schlugen zu - Zeugenaufruf

Weißenburg (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Donnerstag auf Samstag (23.-25.12.2021) mehrere Reifensätze vom Gelände eines Autohauses in Weißenburg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat.

Die Reifendiebe hatten in der Zeit zwischen 17:00 Uhr (Do) und 21:00 Uhr (Sa) von insgesamt vier Fahrzeugen die Reifensätze abmontiert. Die Pkw waren in dieser Zeit auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Dettenheimer Straße abgestellt. Der Wert der entwendeten Reifensätze wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt. Zudem steht die eingeschlagene Heckscheibe eines der Fahrzeuge mit rund 500 Euro zu Buche.

Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Dettenheimer Straße können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei gemeldet werden.

Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell