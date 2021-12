Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1711) Mann bedrohte Frau - Waffen sichergestellt

Nürnberg (ots)

Ein Mann löste am Donnerstagabend (16.12.2021) in der Nürnberger Gartenstadt einen größeren Polizeieinsatz aus. Er steht im Verdacht, seine Lebenspartnerin geschlagen und mit einer Waffe bedroht zu haben. Bei der Festnahme des Mannes stellte die Polizei mehrere Waffen sicher.

Eine Frau meldete gegen 20:30 Uhr über den Polizeinotruf, dass sie in einem Wohnhaus in der Minervastraße von ihrem Lebensgefährten geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht wurde.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) die Adresse an. Die Beamten trafen die Mitteilerin vor dem Mehrfamilienhaus an und stellten bei ihr eine leichte Kopfverletzung fest. Laut ihren Angaben wurde ihr diese durch ihren Lebensgefährten zugefügt. Der Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Auf Grund des nicht einschätzbaren Verhaltens des Mannes, der sich noch immer in der Wohnung befand und der Tatsache, dass er legal mehrere Schusswaffen besitzt, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Mittelfranken alarmiert.

Noch vor Eintreffen der Spezialkräfte kam der mutmaßliche Täter unaufgefordert aus dem Haus. Beamte des USK nahmen den 39-Jährigen daraufhin fest.

Die Durchsuchung der Wohnung des Mannes führte zum Auffinden zweier PTB-Waffen. Daneben wurde eine weitere Schusswaffe, die der Mann legal besitzt und die ordnungsgemäß in der Wohnung aufbewahrt war, sowie Munition sichergestellt.

Die Polizei leitet gegen den 39-jährigen Mann unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der Körperverletzung ein.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell