POL-MFR: (1701) Einbrecher entwendeten aus einem Haus mehrere Wertgegenstände - Zeugenaufruf

Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen (14.12.2021) Zutritt in ein Haus im Erlanger Stadtteil Bruck und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr öffneten die Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise die Türe des Hauses in der Lilienthalstraße und drangen so in die Innenräume ein. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, entwendeten sie einige Wertgegenstände, die aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sind.

Die Erlanger Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

