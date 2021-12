Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1640) Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Burgthann (ots)

In der Nacht zwischen Montag und Dienstag (30.11. - 01.12.2021) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Burgthann ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus in der Nürnberger Straße, indem sie während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam die Terrassentüre aufhebelten. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere Wertgegenstände, die aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen sind. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Spuren vor Ort sicherte das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach. Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Eigentumsdelikte in Schwabach geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

