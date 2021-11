Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1542) Einbruch in Nürnberger Eisdiele - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Samstag (06.11.2021) und Donnerstag (11.11.2021) in ein Geschäft im Nürnberger Stadtteil Sebald ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte hebelten die Eingangstüre der Eisdiele in der Bergstraße auf und verschafften sich so Zutritt in die Verkaufsräume. Danach durchsuchten sie die Räume und entwendeten Wertgegenstände im dreistelligen Eurobereich.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mittelfranken sicherte die Spuren vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Nürnberger Fachkommissariat fortgeführt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

