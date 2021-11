Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1539) Polizeieinsatz an Grund- und Mittelschule in Oberasbach - Haftantrag gestellt

Oberasbach (ots)

Wie mit den Meldungen 1527 und 1529 berichtet, löste am 08.11.2021 ein 17-jähriger Schüler einen größeren Polizeieinsatz an der Pestalozzi-Schule in Oberasbach aus. Nun wurde Haftantrag gegen den Jugendlichen gestellt.

Am 08.11.2021 meldete ein anonymer Zeuge, dass ein bewaffneter Schüler die Pestalozzi-Schule betreten haben soll. Die darauffolgende Durchsuchung des Schulgebäudes durch Polizeikräfte verlief ergebnislos. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen fanden die Polizeibeamten in der Wohnung eines 17-Jährigen eine PTB-Waffe sowie weitere verbotene Gegenstände (Meldung 1529).

Am 10.11.2021 begab sich der 17-Jährige gegen 11:30 Uhr erneut zur Pestalozzi-Schule. Dort bedrohte er mehrere Schülerinnen und Schüler, die sich während der Pause auf dem Schulhof aufhielten, und versuchte diese massiv einzuschüchtern. Er warf ihnen vor, belastende Aussagen gegen ihn bei der Polizei gemacht zu haben. Die stark verängstigten Jugendlichen vertrauten sich der Schulleitung an, die umgehend die zuständige Polizeiinspektion alarmierte. Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung nach dem Beschuldigten ein. Kurze Zeit später nahmen ihn die Polizeibeamten in der Nähe der Schule fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte wegen Verdunkelungsgefahr Haftantrag gegen den Aggressor. Im Laufe des heutigen Tages (11.11.2021) wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der eine Entscheidung bezüglich der Haftfrage herbeiführen wird.

