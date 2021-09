Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1326) Winterkompletträder entwendet - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

In der Nacht von Freitag (24.09.2021) auf Samstag (25.09.2021) entwendeten Unbekannte 15 Winterkompletträder aus dem Gelände einer Autovermietung in Ansbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Samstagmittag (25.09.2021) stellte der Eigentümer einer Autovermietung in der Rothenburger Straße in Ansbach fest, dass in die firmeneigene Lagerhalle eingebrochen wurde. Unbekannte hatten sich offenbar mit Gewalt Zutritt zu der Halle verschafft und 15 Kompletträdersätze im Wert von circa 25.000 Euro entwendet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell