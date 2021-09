Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1325) Zeugen nach räuberischer Erpressung in Tuchenbach gesucht

Tuchenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter bedrängten am Donnerstagabend (23.09.2021) eine Rentnerin in Tuchenbach (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach aktuellen Ermittlungsergebnissen klingelte es gegen 19:30 Uhr an der Tür des Einfamilienhauses in der Habichtstraße. Als die Bewohnerin öffnete, drängten sie zwei Männer gewaltsam in die Wohnung zurück.

Die beiden forderten die Frau auf, Bargeld auszuhändigen, was diese auch tat. Anschließend besprachen sich die beiden Männer in einer unbekannten ausländischen Sprache und verließen das Anwesen. Die verängstigte Frau blieb körperlich unverletzt.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, denen am vergangenen Donnerstagabend (23.09.2021) oder bereits davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tuchenbach aufgefallen sind.

Beschreibung der beiden unbekannten Täter:

Beide ca. 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, südländisches Aussehen, sprachen deutsch mit unbekanntem ausländischen Akzent.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

