Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1204) Versuchter Totschlag - Mann würgt Lebensgefährtin

Langenzenn (ots)

Ein 41-Jähriger soll am Donnerstagmittag (26.08.2021) in Langenzenn seine Lebensgefährtin im Streit bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Am Donnerstagmittag ist ein 41-Jähriger in einer Wohnung am Ziegenberg mit seiner Lebensgefährtin (38) in Streit geraten. Aufgrund der lautstarken Auseinandersetzung verständigten Nachbarn die Polizei.

Die eintreffende Polizeistreife konnte gegen 11:45 Uhr vor Ort schließlich Hilferufe von der Frau aus der Wohnung wahrnehmen. Da den Beamten trotz lautstarker Aufforderung kein Einlass gewährt wurde, öffneten sie die Tür mit körperlicher Gewalt.

In der Wohnung trafen die Beamten auf den 41-Jährigen, der augenscheinlich in diesem Moment erst von seiner Lebensgefährtin abließ. Zuvor soll er sie körperlich misshandelt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Der Mann ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen.

Der Gesundheitszustand der 38-jährigen Frau verschlechterte sich zusehends, weshalb sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde. Die 38-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr.

Zum Tatzeitpunkt befand sich die 5-jährige Tochter des Opfers mit in der Wohnung. Sie wurde in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags.

Markus Baumann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell