Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1163) Mordkommission ermittelt nach Stichverletzung

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (16.08.2021) fügte in der Südstadt ein 52-Jähriger seinem Opfer (39) eine Stichverletzung zu. Jetzt ermittelt die Mordkommission wegen versuchten Totschlags.

Aus bisher noch nicht bekannten Gründen geriet gegen 18:45 Uhr der alkoholisierte Tatverdächtige in einer Grünanlage am Aufseßplatz mit seinem Kontrahenten (39) in Streit und stach ihm mit einem Messer in den Bauch. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, die in der Nähe unterwegs war, wurde durch Rufe Umherstehender auf den Vorfall aufmerksam und nahm den 52-Jährigen noch am Tatort fest. Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Der Rettungsdienst brachte das schwer verletzte Opfer in eine Klinik. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der mutmaßliche Messerstecher wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ursache der Auseinandersetzung bzw. zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Robert Sandmann/n

