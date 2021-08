Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1157) Besucheraufkommen im Fränkischen Seenland

Roth / Weißenburg / Gunzenhausen / Hilpoltstein (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem erhöhten Besucheraufkommen im Fränkischen Seenland. Zeitweise mussten einzelne Parkplätze gesperrt werden.

Aufgrund des schönen Wetters zog es eine Vielzahl von Besuchern in das Fränkische Seenland. Deswegen waren die Dienstkräfte der zuständigen Polizeiinspektionen Roth, Weißenburg, Gunzenhausen und Hilpoltstein mit Unterstützung von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei verstärkt im Einsatz.

Am Freitag und am Samstag waren die Badestrände der Seen gut besucht und die Parkplätze entsprechend gut ausgelastet. Am Sonntag kam es zu einem sehr hohen Besucheraufkommen, sodass einige Parkplätze zeitweise gesperrt werden mussten. Dies betraf vor allem die Parkplätze Ramsberg und Birkach.

Die überfüllten Parkplätze veranlassten einige Besucher, ihre Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß zu parken. In diesem Zusammenhang mussten gut 140 Fahrzeuge beanstandet und mit einem Bußgeld verwarnt werden.

