Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1009) Exhibitionist festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein Passant bemerkte am Sonntagabend (18.07.2021) in der Nürnberger Südstadt einen Mann, der auf einer Parkbank sitzend onanierte. Polizeibeamte nahmen den 44-Jährigen noch am Tatort fest.

Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr sah ein Passant, wie ein Mann auf einer Parkbank am Maffeiplatz öffentlich wahrnehmbar masturbierte.

Die verständigte Streife des USK Mittelfranken nahm den 44-Jährigen noch auf "frischer Tat" fest.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 44-jährigen Mann wegen des Verdachts von exhibitionistischen Handlungen.

Markus Baumann / tb

