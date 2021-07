Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (995) Einbruch in Büroräumlichkeiten der Stadt Nürnberg - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16.07.2021) brachen bislang unbekannte Täter in der Nürnberger Südstadt in Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung ein. Sie entwendeten Laptops und Bargeld.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zeitraum von ca. 23:30 Uhr bis 04:00 Uhr in Büroräumlichkeiten der Stadt Nürnberg in der Siebenkeesstraße eingedrungen. Anschließend durchwühlten sie Schränke und nahmen zwei Laptops mit. Weiterhin entwendeten die Täter Bargeld aus einem Tresor. Die genaue Höhe des gestohlenen Geldbetrages ist momentan Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort die Spurensicherung durch.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Markus Baumann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell