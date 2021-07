Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (992) Falsche Polizeibeamte waren erneut erfolgreich - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtteil Gaismannshof wurde eine 84-jährige Frau am Mittwochnachmittag (14.07.2021) Opfer von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Dabei gelang es den Tätern, Bargeld und Schmuck von beträchtlichem Wert zu erbeuten. Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bereits am frühen Nachmittag hatte sich ein bislang unbekannter Mann telefonisch bei der Seniorin gemeldet und als Polizeibeamter ausgegeben. Er gab der 84-Jährigen vor, dass in Ihrer Nachbarschaft eingebrochen werde und kündigte an, dass zwei Polizeibeamtinnen sich bei ihr melden und ihre Wertsachen in Verwahrung nehmen würden.

Kurz darauf meldeten sich tatsächlich zwei vermeintliche Polizeibeamtinnen und ließen sich von der 84-jährigen Frau über den Zaun des Grundstücks hinweg eine Tüte aushändigen. In dieser Tüte befanden sich Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Beschreibung der falschen Polizeibeamtinnen: Beide ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Figur, blonde Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, trugen jeweils einen blauen Rock und eine blaue Jacke (evtl. Kostüm).

Das Fachkommissariat für Trickbetrug bei der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr im nördlichen Bereich von Gaismannshof (Leyher Straße, Siegelsdorfer Straße, Fernabrünster Weg, Neustädter Straße, Uehlfelder Straße) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer des Hinweistelefons lautet 0911 2112-3333.

Michael Konrad/n

