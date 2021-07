Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (928) Einbruch in Freizeiteinrichtung - Zeugen gesucht

Langenzenn (ots)

In der Nacht von Mittwoch (30.06.2021) auf Donnerstag (01.07.2021) brachen bislang unbekannte Täter in eine Freizeiteinrichtung in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein. Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten drangen im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 10:40 Uhr in die Halle in der Sportplatzstraße ein. In dem Gebäude brachen sie unter anderem mehrere Unterhaltungsautomaten auf und gelangten damit an eine Beute in Höhe von mehreren hundert Euro Bargeld. Zudem richteten sie einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf haben die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0 zu melden.

Marc Siegl/n

