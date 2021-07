Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (925) Unerlaubte Chemikalienentsorgung sorgt für größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei - erneuter Zeugenaufruf

Heilsbronn (ots)

Wie mit Meldung 871 vom 20.06.2021 berichtet, wurden am Samstagabend (19.06.2021) in mehreren Altglascontainern in Ketteldorf (Gemeindeteil v. Heilsbronn, Lkrs. Ansbach) unsachgemäß entsorgte Chemikalien aufgefunden, nachdem die Container zu brennen angefangen hatten. Die Polizei bittet erneut um Zeugenhinweise. Gegen 18:30 Uhr teilte eine Zeugin brennende Altglascontainer in Ketteldorf mit.

Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren Heilsbronn und Ketteldorf versuchten den Brand mittels Wasser zu löschen, worauf sich das Feuer verstärkte. Daraufhin leerte die Feuerwehr den Container und stellte mehrere Gebinde unterschiedlicher Chemikalien fest.

Die Heilsbronner Polizei bittet im Zuge ihrer Ermittlungen eventuelle Zeugen, die zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr an den Containern verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der Chemikalien geben können, die möglicherweise auch aus einer Haushaltsauflösung aus der Nähe stammen könnten, sich mit der Polizeiinspektion Heilsbronn unter der Telefonnummer 09872/9717-0 in Verbindung zu setzen.

Rainer Seebauer/n

