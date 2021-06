Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (861) Aufzuchtanlage und weitere Drogen sichergestellt

Nürnberg (ots)

Ein Einsatz der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd führte am Donnerstagabend (17.06.2021) u. a. zum Auffinden einer Aufzuchtanlage für Betäubungsmittel. Gegen einen 24-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Gegen 21:30 informierte die Integrierte Leitstelle die Polizei, weil sie zu einer schwer verletzten Person in den Stadtteil Herpersdorf gerufen wurden. Eine Frau hatte sich an einer zerbrochenen Glastür schwere Handverletzungen zugezogen und benötige medizinische Hilfe.

In der Wohnung trafen die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd mehrere Personen an, darunter die stark blutende Frau. Sie wurde bereits durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Nach den Angaben der 23-Jährigen war es zwischen den Personen zum Streit gekommen in dessen Verlauf sie die Glasscheibe der Tür eingeschlagen und sich dabei erheblich verletzt haben soll.

In der Wohnung fiel den Polizeibeamten allerdings nicht nur die zerbrochene Glastür auf. In einem Raum lagen diverse mutmaßliche Betäubungsmittel sowie die dazugehörigen szenetypischen Utensilien, die auf einen möglichen Drogenhandel schließen ließen. Außerdem fanden die Polizeibeamten eine augenscheinliche Drogen-Aufzuchtanlage. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Gegen einen 24-jährigen Mann ermittelt nun das Fachkommissariat wegen des Verdachts des Drogenhandels. Gegen die 23-Jährige wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

