POL-MFR: (856) Hakenkreuz in Fenster gekratzt - Zeugensuche

Eckental (ots)

Im Zeitraum von Montagabend (14.06.2021) bis Donnerstagvormittag (17.06.2021) kratzten bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz in die Fensterscheibe einer Sporthalle in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.

Die Unbekannten kratzten mit einem bislang unbekannten, spitzen Gegenstand ein Hakenkreuz in ein Fenster der Sporthalle in der Nelkenstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind Beamte zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl / tb

