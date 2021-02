Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (250) 72-jähriger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.02.2021) ereignete sich in Altershausen (Gemeinde Münchsteinach, Lkrs. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Traktor. Ein 72-jähriger Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Gegen 14:45 Uhr befuhr der 72-jährige Mann auf seinem Roller (125 ccm) die Dorfstraße in Richtung Hombeer. Ein 49-jähriger Traktorfahrer fuhr auf der Dorfstraße in entgegengesetzter Richtung. Aus noch unbekannter Ursache kam der Rollerfahrer zu weit nach links und prallte dort frontal in den Traktor bzw. dessen nach unten gekippte Frontladerschaufel.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und Alarmierung eines Rettungshubschraubers erlag der 72-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Dorfstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.

Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell