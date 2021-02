Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (179) Zeugen nach Auseinandersetzung in der Zirndorfer Innenstadt gesucht

Zirndorf (ots)

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Dienstagnachmittag (09.02.2021) in der Zirndorfer Innenstadt. Die Polizeiinspektion Zirndorf sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Männer gegen 17:30 Uhr in einer Praxis in der Zirndorfer Innenstadt zunächst verbal in Streit. In der Folge kam es bereits zu gegenseitigen Beleidigungen und die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf die Straße.

Als einer der Beteiligten (39) in seinen Mercedes, der auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Nürnberger Straße abgestellt war, eingestiegen war, soll der 19-jährige Kontrahent auf die Motorhaube des Fahrzeugs eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll der 39-Jährige wiederum ausgestiegen sein und den 19-Jährigen mittels eines Reizstoffs attackiert haben. Der 19-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung gegen den 39-jährigen ein. Der 19-Jährige muss sich ebenfalls wegen Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Zeugen, die die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 969270 zu melden.

Wolfgang Prehl /gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell