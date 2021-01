Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (29) Mehrere Graffiti in Nürnberg-Reichelsdorf gesprüht - Zeugenaufruf

NürnbergNürnberg (ots)

In den vergangenen Tagen wurden bei Polizeiinspektion Nürnberg-Süd mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtteil Reichelsdorf angezeigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (06.01.2021) 00:00 Uhr und Donnerstag (07.01.2021) 10:30 Uhr wurden mehrere fremdenfeindliche Schriftzüge auf das Gebäude eines Energieversorgers in der Reichelsdorfer Hauptstraße 20 mit blauer Farbe gesprüht.

Im Zeitraum zwischen Dienstag (05.01.2021) 00:00 Uhr und Mittwoch (06.01.2021) 09:00 Uhr brachten Unbekannte in der Straße "Beim Wahlbaum" mehrmals den Schriftzug "Hood" in roter Farbe auf Stromkästen an.

Am Donnerstagabend (07.01.2021) sprühten ebenfalls Unbekannte denselben Schriftzug auf eine Garage in der Rennbahnstraße. Der Tatzeitraum lag hier zwischen 20:15 und 20:40 Uhr.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder an die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 94820 zu wenden.

