POL-MFR: (9) Versuchter Raub in Nürnberg Langwasser - 19-Jähriger verletzt

Nürnberg (ots)

In der Nacht von 31.12.2020 (Donnerstag) auf 01.01.2021 (Freitag) wurde ein junger Mann in einer Grünanlage in Langwasser überfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Der 19-Jährige befand sich in der Silvesternacht gegen 01:20 Uhr auf dem Heimweg, als er in einer Grünanlage in der Georg-Ledebour-Straße von zwei Unbekannten aufgehalten wurde. Sie forderten ihn auf, Bargeld und sein Handy herauszugeben.

Als sich der Geschädigte weigerte, wurde er mehrfach mit Fäusten traktiert, sodass er zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend wurde durch einen der Täter mehrfach auf ihn eingetreten. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Von zu Hause aus verständigten Angehörige des jungen Mannes die Polizei. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurden mehrere Hämatome, eine Verletzung am Zahn sowie der Verdacht eines Nasenbeinbruches diagnostiziert.

Eine Beschreibung der Täter ist nur sehr vage möglich.

Einer der Unbekannten soll ca. 185 cm groß gewesen sein und einen Kinn- und Oberlippenbart haben. Er soll eine dunkle Hose, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und dunkle Schuhe getragen haben.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung vor Ort.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Janine Mendel

