Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1880) Entwendetes Auto nach Einbruch in Schule wieder aufgefunden

NürnbergNürnberg (ots)

Wie mit Meldung 1867 berichtet, brachen bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmorgen (23./27.12.2020) in Nürnberg-Langwasser in eine Schule ein. Der oder die Täter richteten hohen Sachschaden an und entwendeten einen Opel Corsa, der zwischenzeitlich wieder aufgefunden wurde.

Eine Frau meldete sich Dienstagnachmittag (29.12.2020) bei der Polizei, nachdem sie durch ein soziales Netzwerk von dem Einbruch mit Autodiebstahl erfahren hatte. Ihr war der entwendete Opel Corsa aufgefallen, der am Straßenrand in der Tucholskystraße/Ecke Hans-Fallada-Straße im Stadtteil Langwasser stand.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten den Wagen sicher. Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kripo Nürnberg wird das Fahrzeug wieder seinem Besitzer ausgehändigt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchs dauern weiter an.

Robert Sandmann /gh

