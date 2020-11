Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1710) Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

NürnbergNürnberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (24.11.2020) auf Mittwoch (25.11.2020) in die Jakob-Muth-Schule in Schweinau ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat.

Die Einbrecher hebelten mehrere Fenster zum Innenhof des Schulgeländes auf und gelangten so in das Gebäude in der Waldaustraße.

Hier durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand mindestens drei dienstliche Mobiltelefone. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden wird derzeit ermittelt.

Der durch die Täter verursachte Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes führten die Spurensicherung vor Ort durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schule wahrgenommen haben, oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 werden Hinweise telefonisch entgegengenommen.

Janine Mendel / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell