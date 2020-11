Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1692) Versuchter Einbruch in Juwelierladen - Zeugensuche

SteinStein (ots)

Kurz vor Mitternacht versuchten Unbekannte am Freitag (20.11.2020) in einen Juwelierladen in der Hauptstraße einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher die Scheiben des Geschäfts mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen. Die gepanzerten Scheiben hielten den Schlägen aber stand und es gelang den Tätern nicht ins Ladeninnere einzudringen. So flüchteten sie unerkannt, ließen den Hammer jedoch am Tatort zurück.

An den beiden gesprungenen Glasscheiben entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Die Fürther Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell