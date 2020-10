Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1487) Person bei Explosion in Küche verletzt

Kammerstein (ots)

Heute Vormittag (15.10.2020) kam es im Kammersteiner Ortsteil Oberreichenbach (Lkrs. Roth) zu einer Explosion in der Küche einer Gaststätte. Eine Person erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Gegen 11:00 Uhr war aus zunächst unbekannter Ursache ein Holzofen im Küchenbereich der Gaststätte in der Alexanderstraße explodiert. Ein 73-jähriger Mann, der zu diesem Zeitpunkt in der Küche gearbeitet hatte, wurde durch die Explosion verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Explosion richtete in der Küche starke Beschädigungen an, die sich nach erster Schätzung auf einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro summieren dürften.

Gemeinsam mit Beamten der Kriminalpolizei Schwabach waren auch Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach am Schadensort tätig und übernahmen die Untersuchung der Unglücksursache. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass ein technischer Defekt die Explosion herbeigeführt hat.

Michael Konrad/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell