Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1272) Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Altdorf (ots)

Am Samstagabend (1209.2020) trat ein bislang unbekannter Mann zwei Jungen in schamverletzender Weise an einem Spielplatz in Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) entgegen. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht weitere Zeugen des Vorfalls.

Die beiden Jungen hielten sich gegen 17:45 Uhr auf der Skateanlage in der Weidentalstraße auf. Der Unbekannte fuhr mit einem Pkw vor, stieg aus und onanierte vor den beiden Kindern. Anschließend fuhr er mit seinem Pkw, mutmaßlich einem schwarzen VW, davon.

Personenbeschreibung: Ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dickliche Gestalt, Glatze

Die Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls bzw. Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes oder seines Fahrzeugs machen können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

