Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1270) Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Schwabach (ots)

Im Schwabacher Stadtteil Eichwasen kam es von Freitag auf Samstag (11./12.09.2020) zu zwei Einbrüchen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Bereits am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr drang ein unbekannter Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Johann-Appler-Straße ein. Aus dem Gebäude entwendete der Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Ebenfalls über die Terrassentür ereignete sich ein Einbruch zwischen 20:30 Uhr (Fr) und 12:15 Uhr (Sa) in ein Anwesen in der Wilhelm-Albrecht-Straße. Offensichtlich gelang es dem Täter hier aufgrund der Anwesenheit der Bewohner nicht, Wertgegenstände zu stehlen. Allerdings verursachte er bei seinem Einbruch einen erheblichen Sachschaden von rund 2000 Euro.

An beiden Tatorten übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Einbruchskommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei geführt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Eichwasen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

