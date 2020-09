Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1256) : Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl an Friedhofsgräbern festgenommen - Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Nürnberg (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im gesamten mittelfränkischen Raum immer wieder zu Diebstählen an Friedhofsgräbern. Die Nürnberger Polizei nahm am frühen Donnerstagmorgen (10.09.2020) zwei Tatverdächtige nach erneuten Diebstählen im Nürnberger Stadtteil St. Peter fest.

Gegen 01:15 Uhr stellten Zivilbeamte der Nürnberger Polizei im Bereich des Friedhofs in der Schloßstraße zwei Personen fest, die verschiedene Gegenstände zu einem Pkw trugen und sich anschließend entfernten. Da es, wie bereits berichtet, in den vergangenen Wochen immer wieder zu Diebstählen von Grabschalen aus Buntmetall (Kupfer, Messing, Bronze) auf Friedhöfen in Mittelfranken kam, wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Im Kofferraum stellten die Polizisten gut ein Dutzend solcher Grabschalen sowie mögliches Tatwerkzeug sicher.

Bei einer Überprüfung des Friedhofs konnten außerdem mehrere Gräber festgestellt werden, von denen die entsprechenden Schalen gewaltsam entfernt wurden.

Bei dem Fahrer ergaben sich zudem Hinweise auf möglichen Drogenkonsum, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Gegen den 42-Jährigen bestand zudem noch ein Haftbefehl.

Die beiden Männer (35, 42) wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden die beiden Tatverdächtigen dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte die Spurensicherung durch. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob die beiden Tatverdächtigen auch für weitere ähnlich gelagerte Diebstähle von Friedhofsgräbern als Täter in Betracht kommen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

