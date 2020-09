Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1252) Trickdiebe bestehlen betagte Seniorin - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (08.09.2020) bot eine vermeintlich hilfsbereite Frau einer Seniorin im Nürnberger Stadtviertel Westfriedhof ihre Hilfe an. In ihrer Wohnung lenkte die Trickdiebin die Geschädigte ab. Dies nutzte eine weitere Person und stahl Bargeld aus der Wohnung der alten Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mit einem Gehwagen brachte die spätere Geschädigte gegen 13:30 Uhr ihre Einkäufe von einem nahen Supermarkt zu ihrer Wohnung in der Schnieglinger Straße. Dort wurde sie im Treppenhaus von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese bot ihre Hilfe beim Tragen der Einkaufstaschen und Verstauen des Gehwagens an. Die Seniorin nahm das Hilfsangebot an und ließ sich die Einkäufe bis zu ihrer Wohnung tragen.

Dort bedrängte die junge Frau die Geschädigte, so dass diese sie eintreten lies. Unter dem Vorwand ihr Mobiltelefon zu suchen lenkte die Tatverdächtige die alte Frau ab. Dies nutzte offensichtlich eine weitere Person und schlich sich in die Wohnung. Heimlich durchwühlte der oder die Unbekannte einen Schrank und entwendete daraus über 1.000 Euro Bargeld. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst, als die vermeintlich hilfsbereite Frau die Wohnung wieder verlassen hatte.

Die Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben:

- Muttermal / Leberfleck im Gesicht rechts vom Auge - Dunklerer Teint - ca. 30 Jahre alt - ca. 165 Zentimeter groß - Schlank - Glatte, nackenlange Haare mit Zopf - Hellblaue Tüllbluse - Dünne Halskette - Braune Damenhandtasche - Hellblauer Mund- / Nasenschutz

Das zuständige Fachkommissariat für Trickbetrug sucht nun Zeugen des Vorfalls:

- Wer hat im Tatzeitraum eine Frau in der Schniegglinger Straße bemerkt, auf welche die Beschreibung passt? - Wer hat ggf. weitere Personen bemerkt, die versuchten unberechtigt in Hauseingänge in der Nähe des Tatortes zu gelangen? - Wem wurde im Tatzeitraum in der Nähe der Schniegglinger Straße ggf. noch Hilfe in ähnlicher Weise angeboten?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem KDD Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung - Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Helfern bedrängen - Werden Sie misstrauisch, wenn sie fremde Personen im Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern antreffen - Vereinbaren Sie mit ihren Nachbarn, dass keine unbekannten Personen vorschnell ins Treppenhaus gelassen werden - Achten Sie auf betagte oder hilfsbedürftige Nachbarn und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie auffällige Personen bemerken, die gezielt Kontakt mit diesen Nachbarn aufnehmen wollen

Weitere Informationen der Polizei zum Thema finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

