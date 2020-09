Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1251) Mutmaßlicher Fahrraddieb flüchtet und verletzt Polizeibeamte

Fürth (ots)

Beamte der Fürther Polizei nahmen in der Nacht zum Mittwoch (08./09.09.2020) einen 49-jährigen Mann fest. Dieser war zunächst vor einer Kontrolle geflüchtet.

Gegen 00:20 Uhr fiel der Streifenbesatzung in der Theresienstraße ein Mann auf, der auf einem Fahrrad fuhr und einen weiteren Fahrradreifen in der Hand hielt. Als der Radfahrer die Streife sah, wendete er und fuhr eilig davon. Die Polizisten folgten ihm und forderten ihn mehrfach u. a. durch Lautsprecherdurchsagen auf, stehenzubleiben. Darauf reagierte er jedoch nicht. Bei einem Anhalteversuch touchierte das Dienstfahrzeug eine Hauswand und wurde dadurch beschädigt.

Den Polizisten gelang es schließlich, den Radfahrer zu stoppen. Dieser setzte seine Flucht aber sofort zu Fuß fort. Die Polizeibeamten holten ihn ein und nahmen ihn mittels unmittelbarem Zwang fest. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Sowohl die beiden Beamten als auch der 49-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Bei der anschließenden Überprüfung gab der Mann falsche Personalien an. Bei weiteren Ermittlungen konnten die richtigen Personalien in Erfahrung gebracht werden. Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen den 49-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl mit über einem Jahr Freiheitsstrafe vorlag, was möglicherweise der Grund der Flucht war.

Der 49-Jährige muss sich nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittler der Polizeiinspektion Fürth prüfen ferner, ob es sich bei dem mitgeführten Fahrrad und dem Reifen um Diebesgut handelt.

Wolfgang Prehl /gh

