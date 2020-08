Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1164) Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Freitagabend (21.08.2020) ereignete sich im Fürther Westen ein Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 21:10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Chevrolet-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Friedrich-Ebert-Straße in Fürth. Als er nach links in die Würzburger Straße in stadtauswärtige Richtung abbog, erfasste der Pkw eine 62-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell