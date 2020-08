Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1145) Wer hatte Grünlicht? - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (18.08.2020) ereignete sich im Nürnberger Süden ein Verkehrsunfall. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen.

Gegen 22:15 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines grauen VW Polo die Frankenstraße in Richtung Dutzendteich. In entgegengesetzter Richtung von der Bayernstraße kommend war der 28-jährige Fahrer eines blauen VW Golf unterwegs. Der Golf-Fahrer wollte nach links in die Münchner Straße einbiegen und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben - insbesondere Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 entgegen.

Marc Siegl/n

