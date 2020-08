Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1143) Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Erlangen-Land (ots)

In der Nacht von Montag (17.08.2020) auf Dienstag (18.08.2020) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte verschaffte sich gegen 04:40 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Im Anwesen durchwühlte er mehrere Schränke und entwendete unter anderem Bargeld im Wert von über eintausend Euro.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Täter schwarz gekleidet gewesen und nach der Tat mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof Baiersdorf geflüchtet sein.

Die Ermittler bitten Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder insbesondere im Bahnhofsumfeld zur genannten Zeit eine Person gesehen haben, auf die die Beschreibung zutrifft, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

