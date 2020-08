Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1073) Überfall auf Taxifahrer misslang - Täter flüchtig

Erlangen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04./05.08.2020) versuchte ein bislang Unbekannter im Erlanger Stadtteil Büchenbach einen Taxifahrer (40) zu berauben. Letztlich musste der Täter ohne Beute flüchten.

Der 40-Jährige nahm mit seinem Taxi den späteren Täter am Erlanger Bahnhof auf. Gegen 01:00 Uhr endete die Fahrt in der Odenwaldallee vor einem Discounter. Als es ans Zahlen ging, bedrohte der Unbekannte den Taxifahrer mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Als der 40-Jährige darauf nicht einging, griff der Räuber ihn mit Pfefferspray an. Der Taxifahrer flüchtete nebst Geldbörse aus dem Fahrzeug und rief laut um Hilfe. Daraufhin setzte der Täter noch kurz nach, flüchtete dann aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, trug einen weißen Mund- Nasenschutz und hatte eine Jacke dabei.

Der Rettungsdienst versorgte das leicht verletzte Opfer noch vor Ort. Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt und der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen fahndeten erfolglos nach dem Täter. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weitergehenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Erlangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 an die Polizei zu wenden.

Robert Sandmann/n

