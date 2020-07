Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1007) Schadensträchtiger Brand in Claffheim

Ansbach (ots)

Am Donnerstagabend (24.07.2020) brach in einer Physiotherapiepraxis in Claffheim ein Feuer aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 19:15 Uhr bemerkte eine vorbeifahrende Autofahrerin Rauch aus einem Gebäude aufsteigen. Es handelte sich um eine Physiotherapiepraxis mit zugehörigen Fitnessstudio. Der Zeuge verständigte sofort die Feuerwehr und warnte die im Gebäude befindlichen Personen. Diese konnten das brennende Haus alle unverletzt verlassen.

Ein Großaufgebot der freiwilligen Feuerwehren von Claffheim und der nahen Ortschaften Ansbach, Burgoberbach, Bernhardswinden sowie Herrieden, löschte das im Vollbrand befindliche Haus. Durch den Einsatz waren angrenzende Straßen in Claffheim für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Insgesamt waren ca. 120 Rettungskräfte sowie ein Notfallseelsorger eingesetzt. An dem Gebäude entstand ein hoher Sachschaden.

Das Brandkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Nach aktuellen Ermittlungsstand kam es möglicherweise zu einem technischen Defekt in einem Anbau des Gebäudes.

Stefan Bauer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell