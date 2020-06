Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (780) Motorroller gestohlen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagvormittag (13.06.2020) und Sonntagabend (14.06.2020) im Stadtteil St. Johannis einen Motorroller gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der schwarz/rote Motorroller der Marke Piaggio, Typ Vespa Primavera, mit dem amtlichen Kennzeichen N - QO 26 war in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Wiesentalstraße abgestellt. Der Besitzer bemerkte am Sonntagabend, 18:00 Uhr, den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West. Der Motorroller hat einen Zeitwert von ca. 2.600 Euro.

Etwaige Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Tiefgarage gemacht oder den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911 6583-0 zu melden.

Robert Sandmann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell