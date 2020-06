Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (736) Tatverdächtigen nach räuberischem Ladendiebstahl festgenommen

Nürnberg (ots)

Gestern Nachmittag (03.06.2020) erzwang sich ein mutmaßlicher Ladendieb gewaltsam seine Flucht vor einem Ladendetektiv. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

In einem Verbrauchermarkt in der Holzgartenstraße wurde ein Mann beobachtet, als er zwei Dosen eines Energydrinks einsteckte, an der Kasse jedoch nur eine Dose bezahlte. Als er von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, versuchte der mutmaßliche Dieb zu flüchten. Laut Aussage des Detektivs habe der Mann ihn angegriffen, über die Schulter geworfen und ins Gesicht geschlagen.

Eine Polizeistreife konnte den 28-Jährigen noch in der Nähe des Tatorts anhalten und festnehmen. Der Detektiv wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und der Tatverdächtige wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell