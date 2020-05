Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (586) Schmierereien am Dienstgebäude der Polizeiberatung - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten mit einem Graffiti die Außenfassade des Polizeigebäudes. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 28.04.2020 (DI) 17:00 Uhr und 03.05.2020 (SO) 11:30 Uhr sprühten Unbekannte ein sogenanntes Gendersymbol (Größe ca. 20 x 20 cm) in schwarzer Farbe auf einen der beiden Türme des ehemaligen Zeughauses in der Pfannenschmiedsgasse.

Der durch das Graffiti an dem Sandsteingebäude entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 300 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911/2112-6115 zu melden.

