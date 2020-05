Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (573) Fantasie-Strafzettel an Pkw angebracht - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der vergangenen Woche (24.04.-02.05.2020) hat ein bislang Unbekannter selbstgefertigte Verwarnungen mit Zahlungsaufforderung an mehreren Autos in der Gabelsbergerstraße angebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

In bislang vier bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd angezeigten Fällen wurden mit Computer geschriebene Blätter im DIN A 5 Format zusammen mit einem Überweisungsträger an den jeweiligen Pkw-Windschutzscheiben angebracht. Die angedrohten "Strafen" für angebliche Parkverstöße lagen zwischen 15 und 20 Euro.

Die Halter der betroffenen Fahrzeuge hatten jedoch kein Geld überwiesen, sondern die "Strafzettel" zur Polizei gebracht. Jetzt wurden Ermittlungen wegen Amtsanmaßung und versuchten Betruges eingeleitet und die Beamten bitten eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482-114 zu melden.

Rainer Seebauer/n

