Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (522) Wiederholter Brand eines Holzstapels - Zeugen gesucht

Roth (ots)

Am Sonntagabend (19.04.2020) wurde in Roth (Lkrs. Roth) erneut ein Holzstapel in Brand gesetzt. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 22.40 Uhr teilte ein Autofahrer den Brand eines Holzstapels in einem Waldstück zwischen Eckersmühlen und Eichelburg (Ortsteile der Stadt Roth) der Integrierten Leitstelle Mittelfranken-Süd mit. Die alarmierten Feuerwehren aus Roth und Eckersmühlen hatten aufgrund des schnellen Eingreifens den Brand rasch gelöscht.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Unbekannte den Holzstapel in Brand gesetzt hatten, wurde die Polizeieinsatzzentrale mit eingebunden. Mehrere Streifen der Inspektionen Roth, Hilpoltstein, Schwabach und der Verkehrspolizeiinspektion Feucht sowie ein Polizeihubschrauber wurden mit der Fahndung nach den unbekannten Tatverdächtigen beauftragt.

Der Kriminaldauerdienst aus Nürnberg kam zum Brandort hinzu und übernahm die Spurensicherung vor Ort.

Der Holzstapel war ca. 5 Meter lang und ca. 2 Meter hoch. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 5.000 Euro beziffert.

Aufgrund der Gesamtumstände und zweier jüngst ebenfalls in Brand gesetzten Holzstapel in Eckersmühlen hat das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Brandermittler prüfen nun, inwieweit ein Zusammenhang zwischen den zurückliegenden Fällen besteht.

Die Kriminalpolizei bittet deshalb Zeugen, die verdächtige bzw. fragwürdige Beobachtungen gemacht haben, sich dringend unter der Rufnummer 0911/ 2112-3333 zu melden.

Über die beiden zurückliegenden Fälle wurde am 14.04.2020 mit OTS Meldung Nr. 503 und am 16.04.2020 mit OTS Meldung Nr. 510 berichtet.

Stefan Lang/n

