POL-MFR: (492) Zeugenaufruf nach mutmaßlichen Brandstiftungen

Weißenburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (12.04.2020) bis Montagmorgen (13.04.2020) ereigneten sich zwei Brände im Gemeindegebiet Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntagnachmittag wurde der Einsatzzentrale gegen 15:45 Uhr mitgeteilt, dass in einem Wald zwischen Mischelbach und Röttenbach dichter Rauch zu sehen sei. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren (Weißenburg, Pleinfeld, Liebenstadt, Mannholz und Walting) stand in dem Wald eine Fläsche von circa 50 x 50 Metern in Brand. Das Feuer konnte gegen 17:30 Uhr gelöscht werden. Im rahmen der Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrleute leichte rauchgasintoxikationen und mussten entsprechend medizinisch versorgt werden.

Am Montagmorgen teilte ein Anwohner gegen 08:00 Uhr mit, dass in Mischelbach bei den Fischweihern ein Holzstoß brenne. Den alarmierten Feuerwehren gelang es rasch das feuer unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt brannten circa zwei Ster Holz komplett ab.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist nach bisherigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen, dass beide Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. / Michael Petzold

